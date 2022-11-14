هل هناك أسباب صحية مقلقة وراء تشقق الشفاه؟



يمكن لأشهر الشتاء أن تدمر شفتيك وتتركها مؤلمة وحمراء وفي بعض الحالات متشققة - فعادة ما تكون الشفاه الجافة مؤشرا على الجفاف أو التعرض لظروف الطقس مثل الرياح والشمس وانخفاض الرطوبة - ومع ذلك، لا يمكن دائما إلقاء اللوم على تغير الفصول في الشفاه المتشققة - وتقول ليزا بورغ، اخصائية الجلد والتغذية في Pulse Light Clinc، إن جفاف الشفاه يمكن أن يكون أيضا علامة على المشكلات الصحية الأساسية وأبرزها:



1 - رد فعل على الأدوية: توضح ليزا: «يمكن أن تجف بشرتك عندما تكون لديها حساسية من بعض الأدوية - وإذا اقتضى الأمر، تحدث مع طبيبك عن الأدوية التي تم تقديمها في نفس الوقت تقريبا الذي تطورت فيه الشفاه الجافة لأنه قد تكون هناك بدائل».



2 - عدوى الخميرة: قالت ليزا إن عدوى الخميرة، بما في ذلك مرض القلاع الفموي، يمكن أن تسبب جفاف الشفاه أو تشققها - ويوضح موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، أنه عندما يحدث هذا يمكن أن تتحول شفتيك إلى اللون الأبيض وتظهر الزوايا حمراء ومتشققة.



3 - أمراض المناعة الذاتية: تحذر ليزا من أن هناك أسبابا أكثر خطورة لجفاف وتشقق الشفاه. وتقول: «العديد من أمراض المناعة الذاتية الرئيسية، بما في ذلك متلازمة شوغرن، يمكن أن تسبب جفاف الشفاه - وفي حالة متلازمة شوغرن، يهاجم الجهاز المناعي الغدد المنتجة للسوائل مسببة الجفاف».



4 - التهاب الشفة الشعاعي: سبب آخر أكثر خطورة للشفاه المتشققة، يمكن أن يكون حالة سرطانية ناتجة عن التعرض الطويل الأمد للشمس.



أما عن كيف يمكنك منع جفاف الشفاه فتقول ليزا: «إن أفضل دواء للشفاه الجافة هو شرب الكثير من السوائل على فترات متباعدة على مدار اليوم، ويفضل أن تكون ذات جودة عالية بدلا من القهوة المجففة والمشروبات الغازية، ومن الجيد الاحتفاظ ببعض المياه العذبة بجانب السرير أيضا».



وتشمل الأطعمة المناسبة التفاح والخيار والطماطم والكوسة والبطيخ والليمون والخضراوات الليفية المقرمشة، مثل الجزر والكرفس.



وتضيف ليزا: «بعض الأعشاب والتوابل، بما في ذلك الفلفل الحار والزنجبيل والشمر مفيدة أيضا».



المصدر: «ذي صن»