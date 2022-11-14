تدشين فرعين للنادي في مصر والأردن لتحقيق التبادل العلمي والثقافي



عبدالهادي العجمي



دشن الملتقى الإعلامي العربي النادي الثقافي «رقي» ليكون الجناح الداعم له في رفع المستوى الفكري والثقافي والإعلامي على كل المستويات والفئات العمرية في أرجاء الوطن العربي.



وفي هذا السياق، قال الأمين العام للملتقى ماضي الخميس في كلمته خلال حفل التدشين الذي أقيم في المكتبة الوطنية مساء امس الأول بحضور عدد من السفراء والأدباء، إن الثقافة أساس الحضارات والمحرك الأول للسلوك وأدوات التفكير، لذا نطمح من خلال إطلاق النادي إلى الارتقاء بالثقافة والإعلام ورفع المستوى الحضاري والنهضة بالفرد والأمة من خلال توفير فضاء عام وفرص ومظلات للطاقات والكفاءات والمواهب والعقول المبتكرة. وأضاف الخميس أن النادي سينشط في مجال إقامة الحوارات والجلسات النقاشية المختلفة ودراسة القوانين والتشريعات ومحاولة تعديلها، مما يساعد على تطور صناعة الإعلام والثقافة وأيضا تدريب وتأهيل الإعلاميين لتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم لممارسة عملهم الإعلامي، مشيرا إلى سعي النادي أيضا لتنظيم الندوات والمحاضرات في نفس المجال. وبين أن «رقي» سيسعى إلى التعاون مع الجهات المعنية المختلفة من جامعات ومراكز تدريبية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف النادي بالارتقاء بالثقافة والإعلام بشكل عام. وذكر أن النادي سيدشن فرعا له في كل من مصر والأردن للوصول إلى أحد أهم أهدافه في التبادل العلمي والثقافي بين الدول العربية سعيا لإيجاد منصة ثقافية وإعلامية مميزة تساهم بفاعلية بدعم الأنشطة والمبادرات والأفكار الثقافية والإعلامية المميزة وتحريك المياه الراكدة في مجالات الثقافة والفنون والآداب المختلفة.