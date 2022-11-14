أعربت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب عن تقديرها لمنظمي «المنطقة الزرقاء» في قمة المناخ «Cop27» المنعقدة بشرم الشيخ لتسهيل ترتيبات حجز جناح للجمعية لعرض مشاريعها وإنتاجها وبرامجها.



وبينت العقاب أن جناح الجمعية شمل عروضا مرئية ولوحات توعوية وإصدارات تخصصية، إضافة إلى عرض سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت والتي تضمنت أكثر من 200 حلقة تناولت العديد من المواضيع البيئية كأهداف التنمية المستدامة وتأثير التغير المناخي على بعض الكائنات الحية بالإضافة إلى التطرق لبعض المشاكل البيئية الناتجة عن التجاوزات والممارسات الخاطئة في التعامل مع البيئة بالإضافة إلى نتائج التغير المناخي.



وأشارت إلى أن المتحدث الرسمي لفريق المهندسين البيئيين بالجمعية المهندس البيئي يوسف الرامزي تولى مهمة الدعم اللوجستي والفني للوفد الخاص بالجمعية، مشيرة إلى أن جناح الكويت استقبل أعدادا كبيرة من الزوار المشاركين من شتى بقاع العالم مستعرضين مشاريع التوعية البيئية والتعليم والإعلام البيئي في الكثير من القضايا البيئية المهمة وخاصة التغير المناخي.



وأثنت على زيارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد لجناح الجمعية، لافتة إلى انها تعكس اهتمام جناح الكويت الرسمي بدعم مؤسسات المجتمع المدني الكويتية وهو أمر لطالما كان موجودا وتمتاز به العلاقة الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني على نحو غير مشهود في كثير من البلدان الأخرى.