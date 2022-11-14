القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا الإطار.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، ووزير المالية د.محمد معيط، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، ووزير الموارد المائية والري د.هاني سويلم، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد سامي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أ.ح. هشام سويفي.



كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وأضاف أن في هذا الإطار تم عرض خريطة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب، فضلا عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد، وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، وذلك للاستفادة من النتائج المثمرة التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ (COP27) في هذا الإطار.