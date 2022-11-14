هادي العنزي



تغلبت سيدات نادي التضامن على نظيراتهن بنادي الكويت 6-3 في انطلاق دوري كرة قدم الصالات للسيدات، في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخة فريحة الأحمد بنادي الفتاة.



وفي المباراة الثانية، سجل فريق نادي الفتاة بطل الدوري الموسم الماضي بداية قوية بفوزه على فتيات العيون 5-0، على ذات الصالة، ليحصد الفائزان أول 3 نقاط في رصيدهما.



جاءت المباراة الأولى متكافئة ومثيرة في تفاصيلها، وتمكن فريق التضامن الوافد الجديد للدوري من تسجيل بداية قوية في الموسم الخامس للبطولة، ورفع راية التحدي، بعدما تفوق على سيدات الأبيض وصيف الموسم الماضي، وحامل اللقب لموسمين.



وفي المباراة الثانية دانت الأفضلية منذ البداية لفريق المدرب الوطني محمد الكندري، حيث بسط نادي الفتاة بطل الدوري الموسم الماضي أفضلية واضحة.