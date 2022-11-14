قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد بتكليف من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد صباح امس بتوديع قوة الإطفاء التي ستشارك في خطة تأمين بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر الشقيقة، بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ومساعد آمر القوة الجوية الكويتية اللواء ركن طيار بندر سالم المزين.



وحث الفريق المكراد القوة المغادرة على أن يكونوا على قدر المسؤولية والثقة بالمهمة المسندة اليهم وان يكونوا خير ممثلين للكويت قيادة وحكومة وشعبا من خلال التعاون مع الدفاع المدني القطري، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وان يعودوا الى أرض الوطن سالمين.



يشار الى أن الفرقة تتكون من 155 ضابطا وضابط صف تم اختيارهم لتأمين الملاعب والفنادق والفنادق العائمة ومقرات المشجعين والأماكن السياحية ومقرات المنتخبات المشاركة.



كما أرسلت قوة الإطفاء العام 4 زوارق إطفاء وإنقاذ مهمتها توفير الحماية اللازمة للفنادق العائمة، وكذلك فرقا مختصة بعمليات المواد الخطرة والبحث والإنقاذ.