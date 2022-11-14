هادي العنزي



باشر منتخب مصر لكرة القدم تدريباته مساء أمس على ستاد نادي الكويت تحضيرا للمواجهة الدولية الودية التي تجمعه مع نظيره المنتخب البلجيكي الجمعة المقبل، في إطار تحضيرات الأخير للمشاركة في كأس العالم بالدوحة. وقد وصل «الفراعنة» ظهر أمس قادمين من بلادهم، فيما تخلف النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح، وزميله لاعب أرسنال محمد النني عن الوصول مع الوفد، ومن المقرر أن يصل اللاعبان مساء غد الثلاثاء، وكان في استقبال الوفد السفير المصري أسامة شلتوت، ورئيس اللجنة المنظمة لمباراة منتخبي بلجيكا ومصر الدولية مؤيد الشهاب، وعدد من وسائل الإعلام.



من جانبه، ذكر السفير المصري في الكويت أسامة شلتوت أن المباراة الدولية الودية ستكون محل استقطاب العديد من الجماهير المحبة لكرة القدم، وقال لـ «الأنباء»: «نأمل أن يقدم لاعبو الفريقين أداء رفيعا يظهر الإمكانات الفنية العالية التي يتمتع بها كلا المنتخبين، ونتطلع إلى متابعة مباراة عامرة بالإثارة والندية تسعد معها الجماهير الكبيرة المتوقع حضورها، ونشكر الكويت واللجنة المنظمة على استضافة منتخبي مصر وبلجيكا في مناسبة رياضية مميزة».



من جهته، ذكر مؤيد الشهاب أن هناك العديد من المفاجآت المعدة للجماهير قبل وأثناء المباراة، وقال لـ «الأنباء»: «اللجنة المنظمة أنهت كافة ترتيباتها للمنتخبين، من ملاعب تدريب، أو ستاد جابر الأحمد الذي يستضيف اللقاء الدولي، وسنواصل العمل باجتهاد حتى اللحظة الأخيرة، لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح، ونأمل حضور أكبر عدد من الجماهير الرياضية للمباراة، وستفتح البوابات لاستقبالهم بدءا من الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة، وستكون هناك العديد من الفعاليات والجوائز بانتظارهم»، وشكر الشهاب رجال وزارة الداخلية على تسهيل وصول منتخب مصر من الطائرة، وحتى مغادرتهم المطار، لافتا إلى أنه يعمل على استضافة مباراة دولية ودية بين منتخبين عالميين في مارس المقبل، خلال فترة التوقف الدولي (FIFA DAY).



إلى ذلك، أكد رئيس بعثة منتخب مصر والمدير التنفيذي لـ «الفراعنة» وليد العطار أن مواجهة منتخب بلجيكا ستكون تنافسية بدرجة كبيرة، مضيفا: سنواجه منتخب يعد من بين الأفضل في العالم، والفريق جاهز بكامل نجومه، ونأمل أن تظهر المباراة بأفضل صورة ممكنة، وبما تتطلع له الجماهير الكروية.



وأشار العطار إلى أن القمة الودية بين مصر وبلجيكا ستعود بفوائد عدة على الفريقين، مضيفا ان المباراة تعد إضافة جديدة لخبرات اللاعبين التراكمية، فيما ستكون بمنزلة درس مهم للمواهب الشابة في الفريقين.