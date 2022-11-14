اختتمت في مكة المكرمة المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تنظمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمشاركة 27 دولة إسلامية شقيقة وصديقة و139 متسابقا من العسكريين. وأشاد رئيس الوفد الكويتي العقيد ناصر مرزوق النصافي بالجهود المبذولة لإنجاح هذه المسابقة، وأعرب عن بالغ فخره وسعادته بأداء الوفد الكويتي المشارك في المسابقة حيث حصل على المركز الأول في فرع التلاوة العقيد أحمد عبداللطيف الغانم من الجيش الكويتي كما أحرز باقي الوفد مراكز متقدمة. وتهدف المسابقة الى خلق روح التنافس في حفظ كتاب الله وتمثله والعمل به والسير على تعاليمه ونهجه والعمل بما جاء فيه.