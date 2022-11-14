القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية.



وشددت على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكل أنواعه، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيهات للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره بالأسواق «السلاسل التجارية - محال السوبر ماركت والميني ماركت» من 12 إلى 15 جنيها للكيلو المعبأ، ومن 11 إلى 12 جنيها للكيلو السائب، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام، مؤكدة على شن حملات تفتيش دورية على جميع الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.