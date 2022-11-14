القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) بشرم الشيخ، أعاد مصر لمستوى القمة بين دول العالم.



وقال رئيس مجلس الشيوخ، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس امس إن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام لها مضامين ودلالات هامة، تؤكد أن مصر بدأت مرحلة الانطلاق نحو مصاف الدول الكبرى بمشروعات عملاقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، معربا عن تمنياته بأن يثمر المؤتمر عن قرارات حازمة وتوصيات حاسمة تنقذ العالم حاضرا ومستقبلا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.



وأوضح عبدالرازق أن مصر أطلقت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لتصبح في مقدمة الدول المنتجة له عالميا، بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري ومشاركة القطاع الخاص الوطني وتحفيز الاستثمار الأجنبي للدخول فيها.



ونوه باستضافة مصر لهذا المؤتمر العملاق الذي يعد الحدث الدولي الكبير الذي يشارك فيه قادة العالم، ويحظى بتغطية إعلامية هائلة من كافة وسائل الإعلام العالمية بمختلف أنواعها، مشيدا بالمستوى الرائع لتنظيم المؤتمر من كافة مؤسسات الدولة وحسن استقبال الضيوف، وكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي المحورية الجامعة المانعة، في قضية المناخ وقضايا أخرى دولية حظيت بإشادة واسعة من كل قادة العالم المشاركين، ومن جميع وسائل الإعلام العالمية.



وأضاف أن نجاح مصر في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير على أرضها بحضور قادة وزعماء العالم، كشف بوضوح حجم ومكانة مصر، وتأثيرها الإقليمي والعالمي بفضل جهود مؤسسات الدولة وحكمة قائدها، وإصرار القائمين على تنظيم المؤتمر على إخراجه في أفضل صورة، وهو ما يضع مصر دائما في بؤرة الاهتمام العالمي، ويفتح آفاقا جديدة أمامها في ملفات عديدة وأهمها ملفات الاقتصاد والاستثمار والسياحة وغيرها.