القاهرة ـ ناهد إمام



كشفت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جار حصر أعداد الوحدات الشاغرة في مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك في عدد من المحافظات تمهيدا لطرحها بنظام الإيجار.



وأضافت مي عبدالحميد، بحسب «اليوم السابع»، أن الصندوق يدرس طرح مرحلة جديدة من وحدات الإيجار لإتاحة الفرصة للفئات ذات الدخل المنخفض أو الأولى بالرعاية في الحصول على وحدة سكنية.



وأوضحت أن السبب في طرح مرحلة واحدة فقط خلال السنوات الماضية، يرجع لعدم الإقبال الذي شهدته تلك المرحلة، وأن رغبة المواطنين كانت في التمليك وليس الايجار، رغم أن تلك الوحدات يسمح لصاحبها بتملكها بعد مرور 7 سنوات وهي الفترة الأولى من الايجار.



وأشارت إلى أن الوحدات المتوقع طرحها متنوعة في المساحة ما بين 75 مترا و90 مترا، موضحة أنه عقب الانتهاء من أعمال الحصر ومعرفة عدد الوحدات الشاغرة سيتم طرح هذه الوحدات في أقرب فرصة.



ومن ناحية أخرى، كشفت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تتم دراسة تخصيص الوحدات الأرضية في عدد من المواقع بمشروع الإسكان الاجتماعي نشاط غير سكني، على أن تكون هذه الأنشطة غير مقلقة للراحة، وسيكون النشاط الإداري هو الغالب بمعنى تخصيص هذه الأدوار لنشاط عيادة أو مكتب إداري أو خلافة، وذلك للتوفير على المواطنين، ولكن الصندوق يسعى لأن تكون كافة الأنشطة غير السكنية في مراكز تجارية يتم تنفيذها في مواقع المشروعات للتخديم على السكان.