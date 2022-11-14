الدوحة - فريد عبدالباقي



وصلت صباح أمس إلى الدوحة النسخة الأصلية من كأس العالم في نهاية جولتها العالمية التي شملت أكثر من 50 دولة ومنطقة، بدأت في مايو الماضي، وذلك قبل أسبوع من انطلاق المونديال.



إلى ذلك، يسدل الستار اليوم على قوائم منتخبات مونديال قطر 2022، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت الكويت، وذلك بعد أن حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مساء 14 نوفمبر آخر موعد لإرسال القوائم النهائية لمنتخبات التي ستشارك في مونديال قطر الذي سينطلق الأحد المقبل بلقاء قطر والإكوادور في الـ 7:00 مساء على ستاد البيت، وسينشر «فيفا» جميع القوائم في اليوم التالي.



وارتفع عدد اللاعبين في كل قائمة نهائية لكأس العالم، ليصبح 26 لاعبا بدلا من 23، وتترقب العاصمة القطرية الدوحة وصول وفود المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث وصلت أمس بعثة المنتخب المغربي، بعد وصول منتخبي أميركا واليابان، وتتوالى وصول المنتخبات تباعا خلال الساعات القليلة المقبلة.



إلى ذلك، يخوض المنتخب القطري تدريباته اليومية على ملاعب أسباير القريبة من مقر إقامته في فندق العزيزية، وذلك بعد أن حطت البعثة رحالها في الدوحة قادمة من «أسباير» استعدادا لمباراته المرتقبة أمام المنتخب الإكوادوري مساء الأحد المقبل.



ويعتبر المنتخب الياباني أول المنتخبات المونديالية التي تخوض تدريباتها على أرض الدوحة، وذلك بعد أن خاض مرانه على ملعب التدريب رقم 1 بنادي السد.



ويخوض المنتخب الياباني مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الكندي المقررة إقامتها في 17 الجاري، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي وهي المرة الثانية التي يخوض فيها منتخب اليابان مباراة على الملعب نفسه بعد كأس آسيا 2019.



ومن ناحية أخرى، قررت مجموعة قنوات beIN الإعلامية نقل جميع مباريات منتخب قطر على القناة المفتوحة من دون تشفير، بالإضافة إلى نقل مباريات المنتخبات العربية السعودية وتونس والمغرب، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير العربية والخليجية متابعة تلك المنتخبات خلال منافسات البطولة.