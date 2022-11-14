نجح نجم نادي الكويت للفروسية علي الخرافي في الفوز بلقب الجولة الثانية من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية بعد منافسة قوية مع باقي الفرسان في البطولة التي أقيمت يومي الجمعة والسبت في مضمار نادي المسيلة للفروسية بمنطقة صبحان.



وتمكن الخرافي من تخطي الحواجز دون أخطاء في شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم.



وشهد الشوط الرئيسي منافسة قوية بين 5 فرسان هم: علي الخرافي والإيطالي أنطونيو موروزو وعبدالرحمن الفزيع وفواز السبيعي وأحمد المضاحكة، وشاركوا في جولة تمايز لتحديد الفرسان أصحاب المراكز الأولى.



ونجح الخرافي على صهوة جواده «ليميركير» من تخطي الحواجز دون أخطاء بزمن 37.18 ثانية بفارق 1.3 ثانية عن النجم الإيطالي أنطونيو موروزو، فيما حقق الفارس البارع عبدالرحمن الفزيع بطل الجولة الأولى من الدوري المركز الثالث تلاه فواز السبيعي، وتمكن الخرافي أيضا من الفوز بالمركز الخامس على صهوة جواده «كواليفيكيشن دي هوس» وجاء الفارس أحمد المضاحكة في المركز السادس.



وعلى ارتفاع 130 سم، جاء الفارس البيلاروسي بافيل فورونكو أولا متقدما على أنطونيو موروزو وعبدالله الروضان وعبدالله العوضي ومحمد الموسى.



وواصل النجم الصاعد حسين الخرافي تألقه في الميادين المحلية بفوز بالمركز الأول على ارتفاع 120 سم.