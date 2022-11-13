بيروت _ بولين فاضل

لم تمر إنفلونزا النجمة نادين نسيب نجيم من دون دخولها المستشفى للحصول على الأدوية اللازمة عبر المصل لاسيّما إن هذا الرشح الحادّ هدّ جسمها كما قالت وأنهكتها حرارته ، فأضطرت في نهاية المطاف الى دخول المستشفى.



وكان أمام نادين مشهد تصوير واحد في مسلسل " صالون زهرة " لتنتهي من تصويره بالتوازي مع بدء عرضه بمعدل حلقتين عبر منصة شاهد.



ونشرت نادين صورة لها من المستشفى وقد ظهرت فيها يدها وعليها المصل مع التعليق التالي :" ما مشي الحال غير هيك ، شو هالكريب القوي، عم يجي قوي ويهد الجسم ، إنتبهوا كتير".



وبعد قلق المحبّين عليها والرسائل الكثيرة التي بعثوا بها اليها ، غرّدت نادين :" أنا أفضل الحمدالله بفضل المصل والأدوية ، شكراً على رسائلكم".