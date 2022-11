أعلنت هواوي، إحدى أكبر مزودي التكنولوجيا في العالم، عن القائمة النهائية لأفضل 30 تطبيقاً مرشحاً في مسابقة Apps UP من هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تحت شعار "الابتكار للجميع"، وجّهت مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) دعوة لجميع المطوّرين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتحويل أفكارهم الأكثر إبداعاً إلى واقع ملموس وإنشاء تطبيقات حديثة ومتطورة من خلال دمج قدرات خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core). وقد انعكس نجاح مسابقة (Apps UP) 2022 بكل وضوح من خلال الأرقام: حيث بلغ إجمالي عدد المتنافسين المسجلين 5,000 مطوراً، فيما بلغ عدد التطبيقات التي تم تقديمها بنجاح2,500 ، مما يشير إلى مستوى الاهتمام الواسع في أوساط المطورين على الصعيد العالمي.

كما تجدر الإشارة إلى أن مسابقة (Apps UP) 2022 التي رصدت جوائز نقدية بقيمة230,000 دولار أمريكي لأفضل التطبيقات لهذا العام، تدخل مرحلتها التالية. وقد تم وضع القائمة النهائية لأفضل 30 تطبيقًا في المنطقة، والتي تشمل ما يلي: A Gum''s Life، Advanced English Dictionary، Alsaree3، Anti-Terrorist Shooting Game، Arabic Voice Keyboard، Calorie Diet، CardioCam، Cava.tn : Vente/Achat en Tunisie، CodeFellow، CVBox، DigCV، Driver Companion، Dubai Police، emPay، FilGoal - في الجول، Find، Fit Gym، Foodicious، Golootlo، لثغة: علاج اللثغات و مشاكل النطق، Messiah، Mowash، Panda بنده، Pregnancy App : MAA، QMobile ، Real Prado Parking Free Games: Offline Driving Car Games 2021،Safe Community، Taleemabad School App، Survival Quest، نَحنُ وهٌم. تم اختيار القائمة النهائية للتطبيقات بناءً على مستوى ابتكارها وتأثيرها الاجتماعي وقيمتها التجارية وتجربة المستخدم الكلية.

بإمكان أي شخص الآن التصويت لصالح تطبيقاته المفضلة خلال الفترة من 8 نوفمبر ولغاية 20 نوفمبر (بتوقيت جرينتش +8) من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لمسابقة Apps UP 2022. ويحق لكل صاحب عنوان بريد إلكتروني التصويت لغاية عشر مرات في اليوم الواحد وبحد أقصى ثلاثة أصوات لكل تطبيق. وستشكل أصوات الجمهور نسبة 10٪ من النتائج النهائية، وستمثل الإمكانات المفتوحة للتطبيق وسيناريوهات التطبيق نسبة 40٪ أخرى، في حين أن أصوات لجنة التحكيم ستشكل نسبة 50%. تضم لجنة تحكيم مسابقة Apps UP 2022 أعضاء محترفين ومعروفين وذوي خبرة واسعة في قطاعات الألعاب والتكنولوجيا والقطاعات المالية، مما يتيح مصدراً غنياً من المعرفة للمسابقة.

قال لو جينج، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "إن الاستجابة الهائلة وغير المسبوقة لمسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) لهذا العام تؤكّد عزم هواوي على مواصلة الاستثمار في قدرات وإمكانات المبدعين والمبتكرين ودعم المواهب المحلية. ومن دواعي فخرنا البالغ بأن تأتي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد المشاركات خارج الصين. إن ثقتنا في قدرة مجتمع المطوّرين الإقليميين على حل المشكلات الاجتماعية الملحّة وبناء حلول قابلة للتطبيق عالميًا من خلال الجودة العالية للتطبيقات المقدمة. كما أن الأفكار الرائدة، إلى جانب القدرات الفائقة التي توفرها مجموعات خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) تمهّد الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً وإشراقًا للناس في جميع أنحاء العالم."

إن مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) هي حدث عالمي يجمع المطورين من جميع أنحاء العالم لإنشاء نظام إيكولوجي للتطبيقات يربط كل شيء بذكاء. وتهدف المسابقة إلى إلهام المطورين وتحفيزهم على الابتكار وربط الأشخاص والأجهزة ومختلف سيناريوهات التواصل معاً وتقديم تجارب استخدام متناغمة للتطبيقات أثناء استكشاف مزايا التكامل السلس للذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت ذاته، توفر مسابقة Apps UP للمطورين فرصاً قيّمة وغير مسبوقة. كما يستفيد المشاركون من ميّزة حضور ورش عمل حصرية والحصول على التدريب العملي المقدم من قبل خبراء هواوي، مما يمكنهم من طرح منتجاتهم في السوق بشكل أسرع وبدعم فني أكبر. إلى جانب المكافآت النقدية الجذابة التي تبلغ 230 ألف دولار أمريكي والمخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يحظى المطورون بفرصة الحصول على التقدير العالمي ولفت انتباه الأشخاص البارزين إليهم، مثل 730 مليون مستخدم لأجهزة هواوي والشركاء أو المستثمرين المحتملين.

يشار إلى أن مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) بنسختها لعام 2022 قد استمرت لأكثر من 100 يوماً وشملت مناطق آسيا المحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا والصين. وفي إطار المسابقة قدّم 5,000 فريقاً حول العالم تطبيقاتهم المشاركة، كما خصّصت هواوي جوائز نقدية بقيمة إجمالية بلغت 1,000,000 دولار أمريكي للفائزين من المناطق الخمس مجتمعة. وتتراوح مبالغ الجوائز الفردية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 5,000 دولار أمريكي إلى 15,000 دولار أمريكي، ويتنافس المشاركون في الفئات التالية: جائزة أفضل ابتكار في خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، وجائزة أفضل تطبيق وأفضل لعبة وأفضل تأثير اٍجتماعي وجائزة التغطية الشاملة لجميع السيناريوهات وجائزة أفضل تطبيق عربي وجائزة المرأة التكنولوجية وجائزة الإبداع الطلابي.

سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) 2022 في شهر ديسمبر.