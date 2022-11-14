عبدالله الراكان

أعلنت وكيل وزارة المواصلات م. خلود الشهاب، عن فتح باب الترشح للوظائف الإشرفية للموظفين الراغبين حسب شروط شغل تلك الوظائف الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006) ، حيث تم اعتماد القرار وتوقيعه لاستقبال طلبات المرشحين من الموظفين .

وأوضحت الشهاب انه تم فتح باب الترشح للموظفين لشغل الوظائف الإشرافية اعتبار من صباح يوم أمس الأحد وحتى نهاية يوم الخميس 8/12/2022، داعية الراغبين في الترشح لشغل أي من الوظائف الشاغرة يمكنهم تقديم طلباتهم حسب النموذج المعتمد مع إرفاق السيرة الذاتية في إدارة الشؤن الإدارية .

وأشارت الشهاب ان المتقدم للترشح للوظائف الإشراقية يجب ان يكون مستوفي كافة الشروط الواردة بقرار ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته ومستوفي الحد الأدنى لشغل الوظائف الإشراقية حسب المؤهل العلمي والخبرة وهي على النحو التالي: أولا مدير إدارة على أن يحمل مؤهلا جامعياً تخصصي وخبرة لا تقل عن (10 سنوات) فعلية في مجال العمل ، ثانيا المراقب يجب ان يحمل مؤهلاً جامعيا تخصصي مع خبرة لا تقل عن (8 سنوات) فعلية في مجال العمل ، ثالثا رئيس القسم ان يحمل مؤهل جامعيا تخصصي مع خبرة لا تقل عن (6 سنوات) فعلية.

وأردفت الشهاب بأن القرار أوضح أن تضاف أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة المشار اليها أعلاه لحملة الدبلوم الراغبين للترشح ، على أن يكون الموظف حاصلا على امتياز في آخر تقريرين، وأن يكون الموظف قد أمضى سنتين كاملتين في الوزارة على الأقل موضحه ان تكون المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الإشراقية على مستوي الإدارة ثم على مستوي القطاع الذي يعمل به المرشحين ولأيتم التقيد بهذا البند في حالة خلو الوحدة التنظيمية من مرشحين يتوافر بشأنهم هذا الشرط