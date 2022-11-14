مريم بندق



استحوذ برنامج عمل الحكومة على مناقشات اجتماع مجلس الوزراء اليوم، والذي أعدته لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان وبعض الوزراء بهدف أن يأتي انعكاسا للتوصيات التي طرحها النواب اثناء مناقشة ميزانية الدولة.



وتأمل المطالبات المجتمعية والمعنية في تنفيذ هذه التوصيات التي تضمنت تسريع عجلة عدالة الرواتب فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للرواتب، وتحسين معاشات المتقاعدين المتدنية التي تقل عن 1000 دينار، وزيادة المساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وربات البيوت، ودعم الأسر محدودة الدخل.