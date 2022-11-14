أقام معهد دسمان للسكري الذي انشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فعاليته السنوية بمناسبة يوم السكرالعالمي وذلك من خلال يوم توعوي مفتوح في مركز الحمراء للتسوق وبرج الحمراء، وذلك يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022، برعاية كريمة من بيت التمويل الكويتي، حيث كانت هذه الفعالية عبارة عن يوم مفتوح حـافـل بالعــديــد من الانشـــطة الصحية والتوعوية تضمنت فحوصات طبيـة كقياس سكر الدم والمؤشرات الحيوية، استشارات طبية وغذائية، وتمارين ونصائح تخص اللياقة البدنية والعديد غيرها. وكذلك جزيل الشكر موصول لإدارة شركة الحمراء العقارية لاستضافتهم لهذه الفعالية.



والجدير بالذكر أن المعهد نظم هذا اليوم المفتوح تماشيا مع رسالته والتي تتمثل في مكافحة وباء السكري في دولة الكويت من خلال أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج. وقد حضر هذه الفعالية العديد من مرتادي برج الحمراء ومركز الحمراء للتسوق وعائلاتهم. ويذكر أن معهد دسمان للسكري يحرص على تنظيم برامجه التوعوية حيث ان هناك الكثير في مجتمعنا لا يعلمون بإصابتهم بالمرض. وكان من بين الحضور عدد من السفراء والشخصيات البارزة في المجتمع، والذين أثنوا وأبدوا إعجابهم بهذه الفعالية الهادفة والمميزة.

وقد صرح مدير عام المعهد د. قيس صالح الدويري على هامش الفعالية بأن الهدف من هذه الانشطة هو تسليط الضوء على هذا المرض وايصال رسالة توعوية للمرضى وتعليمهم أساليب ومهارات التعايش السلمي مع هذا المرض وعوامل خطورته وكيفية الوقاية منه.



والجدير بالذكر، ان المعهد يواصل جهوده المستمرة من خلال الأبحاث المحكمة التي يجريها على قدم وساق للحد من تزايد نسبة الاصابة بداء السكري في البلاد ليكون أحد أهم المراكز الشاملة للأبحاث والعلاج والتوعية في مجال مرض السكري.