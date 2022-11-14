مريم بندق



يتضمن برنامج عمل الحكومة مبادرات حكومية تنفيذية وليس انشائية لتحسين معيشة المواطنين.



وتنشر «الأنباء» أهم المبادرات الحكومية الواردة في برنامج عمل الحكومة لتحسين معيشة المواطنين والتي تهدف إلى استمرار حياة الرفاهية لكل فئات المجتمع.



وسيتضمن البرنامج مبادرات لتعديل التركيبة السكانية وتوظيف وإعادة تأهيل الخريجين في القطاعين العام والخاص، وتسريع عجلة الرعاية السكنية من خلال تحرير الأراضي، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد آلية جديدة وبرامج أخرى لتقنين الإنفاق وترشيق الجهاز الحكومي تصب مباشرة في تحسين أوضاع الأسر محدودة الدخل.



هذا إلى جانب تحديد برامج زمنية لتعديل سلم الرواتب وزيادة معاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية لربات البيوت والأرامل والمطلقات.