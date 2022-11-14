تحقق السلطات المصرية، في ملابسات وفاة المخرج والممثل الأردني أشرف طلفاح، الذي وصل الى أحد مستشفيات القاهرة في حالة صحية سيئة، وعانى من مضاعفات طبية قبل أن يفارق الحياة.



وقال مصدر قضائي، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية»: إن النيابة العامة أمرت بتشريح جثمان الممثل الأردني لبيان أسباب وفاته، وكذلك طلبت تحريات الشرطة عن ظروف إقامته بالقاهرة، خاصة قبيل وصوله الى المستشفى.



من جانبه، قال المستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة، علاء الجود: لم يصدر عن السفارة أو وزارة الخارجية الأردنية أو السلطات المصرية، ما يفيد تعرض الممثل الراحل لاعتداء من عدمه.



وأضاف: كل ما يمكن تأكيده الآن هو أن أشرف طلفاح وصل الى المستشفى في حالة صحية سيئة، وكان يعاني من مضاعفات طبية غير معلوم سببها وحالته لم تكن تسمح بسؤاله، وتم وضعه في غرفة الرعاية المركزة، لكنه فارق الحياة، مشيرا إلى أن الجهات القضائية والأمنية المصرية تحقق في ملابسات الوفاة، وسيتم إصدار بيان بالتفاصيل عما حدث عقب انتهاء التحقيقات.



وقال الجود إن الممثل الراحل حضر الى القاهرة قبل عدة أيام بمفرده، وغير معلوم ما إذا كانت زيارته مرتبطة بحضور فعاليات الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي أم انها زيارة عادية، كما أكد أنه بعد انتهاء التحقيقات، ستتم إعادة جثمانه إلى الأردن، ليتم دفنه في بلده.



وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أعلنت أنها تتابع قضية الممثل الراحل بعد دخوله المستشفى في القاهرة، «نتيجة تعرضه لظروف قيد التحقيق من جانب الجهات المصرية».