تعرض منزل بونوا-لوي فويتون، أحد ورثة مؤسس العلامة التجارية الفاخرة الشهيرة، في باريس للسرقة نهاية هذا الأسبوع، ويتم حاليا تقييم الأضرار التي لا تقل عن عدة مئات الآلاف من اليورو، كما أفادت مصادر متوافقة.

وقال مصدر مطّلع على القضية إن "العديد من الساعات والمجوهرات والحقائب الفاخرة" سرقت من الشقة الواقعة في الدائرة السابعة في العاصمة الفرنسية، مؤكدا معلومة أوردها موقع "أكتو17".

وفُتح تحقيق في "سطو على مسكن" وأوكل إلى وحدة مكافحة الجريمة في الشرطة القضائية في باريس، كما أعلنت من جانبها النيابة العامة في العاصمة.