ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الجمهوريين يواجهون مأزقًا وجوديًا حول من يستطيع أن يقود الحزب بعد الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك بعد خمسة أيام من نتيجة الانتخابات النصفية الأمريكية المخيبة للآمال بالنسبة للجمهوريين وقبل يومين من إعلان ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة في 2024.

وأوضحت الصحيفة أن عددًا متزايدًا من الجمهوريين يحاولون تهميش ترامب والدخول في جيل جديد من قادة الحزب.

ويلقي الكثيرون باللوم في نتائج الانتخابات النصفية - التي فشل فيها الجمهوريون في الاستيلاء على مجلس الشيوخ وحققوا مكاسب أقل من المتوقع في مجلس النواب - على الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي دفع - خلال الانتخابات التمهيدية - المرشحين المتطرفين الذين حققوا نتائج سيئة في الانتخابات العامة.

وأدت النتائج المحبطة للانتخابات - إلى جانب خسارة ترامب في عام 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن - إلى زيادة الحديث العام والخاص حول التفكير في عالم ما بعد ترامب.

ويحاول العديد من كبار المانحين للحزب دعم المرشحين الآخرين، وقد سئموا من ترامب، وفقًا لمسؤولين جمهوريين وأعضاء على اتصال بهم، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم للكشف عن محادثات خاصة.