أعلنت الشرطة الاتحادية الأسترالية ضبط 1ر1 طن من مخدر الكوكايين كانت في حاويتين وصلتا إلى ميناء بوتاني في سيدني .

وجاء في بيان مشترك بين الشرطة الاتحادية وقوات الحدود في أستراليا أن الشرطة الاتحادية تسعى للحصول على معلومات حول 1ر1 طن من الكوكايين تم ضبطها في حاويتين يوم الأربعاء الماضي، وفقا لموقع الشرطة الاتحادية الأسترالية.

وبلغت القيمة التقديرية لإجمالي شحنة الكوكايين 440 مليون دولار.

وذكر البيان أن الحاوية الأولى التي فتشتها الشرطة الاتحادية كان عليها عبارات تشير إلى أنها تحتوي على 20 لوحا من سم الفئران ومبيدات الحشرات والتي وصلت بعد مرورها عبر ميناء بالبوا في بنما.

وكانت الحاوية معنونة إلى شركة في نيو ساوث ويلز ، ومرسلة من بازل في سويسرا.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، اعترض ضباط الشرطة الاتحادية الأسترالية حاوية ثانية أعلن أنها تحتوي على "مواد بلاستيكية" مرسلة من تكساس ، بالولايات المتحدة، إلى ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.