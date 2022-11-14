قال المخرج الفرنسي ليوس كاراكس إنه لم يحقق النجاح في أي من أفلامه، معتبرا أنه لا يملك موهبة استقطاب الجمهور، وذلك خلال لقاء مفتوح الأحد على هامش مهرجان مراكش الدولي للفيلم.

وأورد المخرج ذو المسيرة الفنية المتقلبة "لم يحقق أي من أفلامي نجاحا، إذا اعتبرنا أن النجاح يتمثل في جني المال من مداخيل المشاهدات".

وأضاف "قلة من المخرجين الجيدين يملكون موهبة استقطاب الجمهور مثل شابلن وهيتشكوك، لكنني لا أمتلك هذه الموهبة".

لكن عدم تحقيق نجاحات تجارية لم يمنع ليوس كراكس، المثير للجدل، من إخراج أفلام مهمة نالت الإعجاب مثل شريطه الأخير "أنيت" الذي فاز بجائزة الإخراج في مهرجان كان لهذا العام.

وقال كاراكس إن إنجاز هذا الفيلم، الذي جمعه بالممثلة الفرنسية ماريون كوتيار والممثل الأميركي أدم درايفر، كان "أسعد تجربة إخراج" بالنسبة إليه.

وعاد كاراكس الذي كان يجيب على أسئلة طلاب سينما مغاربة، إلى التجربة الصعبة التي عاشها مع فيلمه "آمان دو بو نوف" في 1991، بسبب مشاكل أثناء التصوير وتجاوز الميزانية المخصصة للإنتاج، معتبرا أن تلك التجربة "منعتني من إخراج أفلام أخرى لمدة عشرة أعوام".

لكنه استطاع لاحقا تحقيق النجاح مع فيلمه "هولي موتورز" في العام 2012.

بعد توقف عامين بسبب جائحة كوفيد-19، افتتح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الجمعة في دورة تحتفي بسينما المؤلف، إذ تستضيف عاصمة السياحة المغربية أسماء كبيرة في هذا النوع السينمائي مثل تيلدا سوينتون وباولو سورنتينو وأصغر فرهادي. ويستمر حتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

يتنافس على "النجمة الذهبية" للمهرجان 14 فيلماً، ستة منها من توقيع مخرجات، من 33 بلدا. ويترأس لجنة التحكيم المخرج الإيطالي باولو سورنتينو، الذي سبق أن نال جائزة أوسكار العام 2013 عن فيلمه "لا غراندي بيليتسا".