رسا ثاني الفنادق العائمة، السفينة /ام اس سي بويسيا/ في ميناء الدوحة، لينضم بذلك إلى الفندق العائم، سفينة /ام اس سي وورلد يوربا/ في تقديم ضيافة فاخرة لمشجعي بطولة كأس العالم قطر .2022

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا) تعتبر السفينة /إم إس سي بويسيا/ فندقا عصريا عائما من فئة أربعة نجوم، يقدم خدمة فاخرة لمرتاديه من مشجعي البطولة، تعكسها مجموعة متنوعة من خيارات الغرف، من الكابينات التقليدية المطلة على البحر إلى الغرف ذات الشرفات والأجنحة الفاخرة، إضافة لإمكانيات متعددة لتناول الطعام وبرامج ترفيهية لجميع الأعمار.

ويضم الفندق /إم إس سي بويسيا/ تحديدا، 1265 كابينة، وثلاث برك سباحة ومركزا صحيا وسينما، بجانب المسبح وملاعب تنس وكرة سلة، إضافة إلى أربعة خيارات لتناول الطعام و15 مقهى ومكانا للفعاليات.

وتعد الفنادق العائمة، واحدة من عدة تسهيلات تقدمها دولة قطر خلال بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل، للمشجعين وتتيح لهم خيارات متعددة للحجز والإقامة طوال البطولة، بينها شقق وفلل وقرى للمشجعين والفنادق المعتادة.