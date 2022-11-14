أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن عشرات الآلاف من المهاجرين ينتظرون أكثر من عام من أجل قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم، كما أن هناك المئات الذين تصل مدة انتظارهم أكثر من خمس سنوات.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن البيانات التي حصل عليها مجلس اللاجئين بموجب قوانين حرية المعلومات أشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على قرار أولي بشأن طلب اللجوء إلى المملكة المتحدة تضاعف أربع مرات تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية من 29 ألفا و 522 في كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى 122 ألفا و206 في حزيران/يونيو .2022

وأوضحت البيانات أن الرقم في كانون الأول/ديسمبر 2020 كان 64 ألفا و 891 ، وهو ما يعني أن العدد تضاعف تقريبا في 18 شهرا.

وتتعرض وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لضغوط متزايدة لإصلاح نظام اللجوء في المملكة المتحدة، والذي وصفته هي وسابقتها بريتي باتيل بأنه "معطل".

يشار إلى أن الحكومة البريطانية تنفق 8ر6 مليون جنيه إسترليني ( 05ر8 مليون دولار) يوميا لإيواء المهاجرين في الفنادق، وأظهرت أرقام وزارة الداخلية المنشورة في آب/أغسطس الماضي أن تكلفة نظام اللجوء في المملكة المتحدة تجاوزت 2 مليار جنيه إسترليني سنويا لأول مرة، وذلك مع أكبر عدد من طلبات اللجوء خلال عقدين.