عوضت العملات الرقمية بعض خسائرها بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال عامين مع تفاقم أزمة منصة "إف تي إكس" العالمية التي أشهرت إفلاسها قبل أيام.

وصعدت "بيتكوين" بنسبة 1.75% عند 16750.20 دولار، وفق بيانات "كوين باس"، متخلية عن أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2020 التي وصلت لها في وقت سابق من التعاملات عند 15904.44 دولار.

وزادت أيضا ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية "الإيثريوم" بنسبة 2.81% إلى 1258.24 دولار، كما ارتفعت الريبل 3.67% إلى 34.79 سنت.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 0.56% إلى 844.11 مليار دولار، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".

ومنذ انهيار منصة إف تي إكس "FTX" الأكبر في العالم وحتى الإعلان الرسمي بتقدم المنصة بطلب عاجل للإفلاس لحمايتها من الدائنين اتسعت خسائر سوق العملات الرقمية بوتيرة عنيفة.