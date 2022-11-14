أطلقت سنغافورة اسم المستشار الألماني أولاف شولتس على نوع آسيوي من زهرة الأوركيد.

وفي حفل أقيم في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج اليوم تم تعميد النبات الغريب باسم "رينانثيرا أولاف شولتس"، وذلك أثناء زيارة المستشار لسنغافورة.

وخلال الحفل وضع شولتس لافتة على الزهرة تحمل اسمها الجديد، وقال شولتس قبل ذلك": "لأكون صادقا، لم أصبح سياسيا حتى يتم تسمية نبتة على اسمي. لكنني رغم ذلك أشعر بالتقدير".

والأوركيد هو النبات الوطني في سنغافورة. ومن المعتاد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تسمية نوع من الأوركيد على اسم الضيف في الزيارات الرسمية. وهناك بالفعل زهرة أوركيد باسم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل "ديندروبيوم أنجيلا ميركل"، والرئيس الألماني الحالي "ديندروبيوم فرانك-فالتر شتاينماير".