حقق فيلم (بلاك بانثر: واكاندا فوريفر) "النمر الأسود: واكاندا للأبد" إيرادات بقيمة 330 مليون دولار حول العالم خلال أول عطلة أسبوعية بعد طرحه في دور العرض مسجلا رقما قياسيا في شباك التذاكر لشهر نوفمبر تشرين الثاني في الولايات المتحدة وكندا، وفقا لتقديرات شركة والت ديزني الموزعة للفيلم

وحصد الجزء الثاني من فيلم (بلاك بانثر)، الذي رُشح لجائزة الأوسكار في عام 2018، ما يقرب من 180 مليون دولار في دور العرض المحلية ليحقق أعلى إجمالي إيرادات على الإطلاق في بداية عرض فيلم في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان حامل الرقم القياسي السابق هو فيلم (ذا هنجر جيمز: كاتشينج فاير) "ألعاب الجوع: اصطياد النار" الذي جمع 158.1 مليون دولار محليا.

وخارج السوق المحلية، حقق فيلم (واكاندا فوريفر) 150 مليون دولار من الأربعاء إلى الأحد. وقالت ديزني إن الفيلم كان الأكثر تحقيقا للإيرادات في هوليوود بجميع الأسواق.

وكان على شركة مارفل المنتجة إعادة كتابة الفيلم بعد وفاة النجم تشادويك بوسمان بسبب السرطان في عام 2020 قبل بداية التصوير. ولعب بوسمان دور الملك تتشالا الزعيم المحبوب لمملكة واكاندا الخيالية في فيلم (بلاك بانثر) الأصلي