قال مجلس المصدرين الأتراك إن تركيا سجلت رقما قياسيا في صادرات قطاع النسيج وموادها الخام، بلغت قيمته 8 مليارات و720 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء عن المجلس أن القطاع سجل زيادة بنسبة 4ر5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت إيطاليا صاحبة النصيب الأكبر من صادرات قطاع النسيج ومواردها الخام في الفترة المذكورة بقيمة بلغت 71 مليون دولار، تليها بيلاروس بمبلغ 53 مليون دولار ثم ألمانيا بقيمة 41 مليون دولار.

ووفقا للأناضول، سجلت الصادرات الإجمالية للبلاد في الشهر الماضي زيادة بنسبة 8ر2% مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، لتصل قيمتها إلى 3ر21 مليار دولار.

كما زاد إجمالي الصادرات في الفترة بين كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 4ر15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 5ر209 مليار دولار.