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مجلس الوزراء يشيد بالجهود المثمرة لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قمة المناخ
الاثنين
2022/11/14
المصدر : الأنباء
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