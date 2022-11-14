أشادت جميعة الأمناء العامين للبرلمانات العربية بجاهزية دولة قطر استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.



وعبرت الجمعية عن تقديرها للجهود التي بذلتها دولة قطر في استعداداتها للبطولة التي سيتم تنظيمها لأول مرة في المنطقة العربية، والإرث التي ستتركه للمنطقة بشكل خاص وللعالم بشكل عام.



واستنكرت الجمعية الهجمات والحملات المغرضة المستمرة منذ فترة طويلة ضد استضافة هذه البطولة، والتي اشتدت وتيرتها في الآونة الأخيرة مع قرب انطلاق المنافسات، مستغربة إشاعتها في هذا الوقت، بالرغم من مضي 12 عاما على فوز قطر باستضافة هذه البطولة.



وأكدت الجمعية أن تلك الهجمات لا تستند على حقائق، ومبنية على بيانات مغلوطة ومغرضة، رغم تفنيد منظمات دولية كثيرة لتلك التهم التي تضمنتها هذه الهجمات، مشددة أن هذه الهجمات من شأنها أن تسيء لعلاقات الصداقة بين الدول والشعوب فإنها تعرب عن إدانتها لها.



واعتبرت أن تلك الهجمات منافية للواقع والشواهد التي تثبتها الإشادات الدولية على المستويات الرسمية والشعبية كافة، بما اتخذته دولة قطر من إجراءات لإنجاح استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.



وأكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تأييدها ووقوفها مع استضافة قطر هذه البطولة، التي ستساهم في التقريب بين الدول والشعوب وتعزز من تبادل الثقافات بين شعوب العالم.



كما أكدت أن ما يثار من اتهامات بين الفينة والأخرى حول الاستضافة، لا يعدو أن يكون تشويشا على احتفالية جماهير العالم بالبطولة، وعدم تقدير متعمد لما بُذل من جهود من دولة قطر، وهو أمر ترفضه الجمعية بشدة.



وأعربت الجمعية عن تطلعها إلى بطولة ناجحة بالمقاييس كافة، وعن اعتزازها لكون دولة قطر أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث الرياضي العالمي، مؤكدة أن الاستضافة لا تمثل قطر وحسب بل إنها تُعد مفخرة للدول العربية كافة.