بيروت ـ يوسف دياب



ادعى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، على المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرائم القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية وإساءة استخدام السلطة، وأحالها على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لاتخاذ الاجراءات بمحاكمتها.



وجاء الادعاء على القاضية عون بعد رفضها المثول أمام النائب العام التمييزي واستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رندا بنفس الجرائم وذلك على خلفية التغريدة التي نشرتها، وأدرجت لائحة تضم أسماء سياسيين ورجال أعمال وشخصيات مصرفية بينهم بري وعقيلته، زعمت فيها أنهم هربوا عشرات مليارات الدولارات الى المصارف السويسرية.

ويعد هذا الإجراء الأقوى ضد القاضية عون المحسوبة على الرئيس السابق ميشال عون والتيار الوطني الحر، وكانت تحظى بغطاء سياسي منهم.



وكان القاضي عويدات استمع الى افادة المحامي علي رحال وكيل الجهة المدعية الذي كرر ادعاءه.