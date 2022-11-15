أسامة دياب



أعرب السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي عن سعادته لافتتاح النسخة السابعة من أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم في مقر إقامته تحت شعار المؤانسة والاستدامة والابتكار في إشارة إلى مكونات المطبخ الإيطالي للحفاظ على صحة الناس وحماية الكوكب وهي الخصائص الثلاث التي تم التأكيد عليها فيه نسخة هذا العام.



وأوضح أن الشيف الإيطالي إيمانويلي، من مطعم «Olio Trattoria Italiana» في فندق ومنتجع جميرا هو العقل المدبر لتنظيم افتتاح الأسبوع، موضحا ان الطعام الايطالي سيتم الاحتفال به في العديد من مطاعم الفنادق الرئيسية في الكويت.



واشار بالدوتشي ـ في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه في محل اقامته بمناسبة افتتاح النسخة السابعة من أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم ـ أنه اعتبارا من يناير 2022 زادت صادرات المأكولات والمشروبات الإيطالية الى الكويت بنسبة 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



كما بلغت نسبة التوسع في مبيعات الإيطالية 60%، وفقا لسلاسل البيع بالتجزئة الرئيسية الثلاثة في الكويت، لافتا لوجود إمكانية كبيرة لزيادة هذه المعدلات.



ولفت إلى أهمية التبادل الثقافي في دعم وتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين الصديقين كجسر من جسور التواصل، كاشفا عن زيارة وفد تجاري إيطالي الى الكويت في مارس القادم للبحث في سبل التعاون الثنائي في مجالي الغذاء والأمن الغذائي.



واشار الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يزداد بشكل مستمر ويتطور بما يناسب الامكانيات المتاحة في البلدين.



أعشق مجبوس اللحم



أكد السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي على ثراء وتنوع المطبخ الكويتي، موضحا انه يعشق مجبوس اللحم الذي يعتبر طبقه المفضل، بالإضافة إلى المأكولات البحرية الشهية واللذيذة.