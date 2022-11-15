أسامة دياب



وصف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد، سمو الأمير سلطان بن سعد، العلاقات بين المملكة العربية السعودية والكويت، بأنها «علاقات ممتدة منذ القدم، وهي في تطور وتنسيق دائم ومستمر على أعلى المستويات، وهناك توجه واحد ومصير مشترك بين الدولتين، سواء على مستوى القيادة أو على مستوى الشعوب ولا تحتاج هذه العلاقات إلى أي تأكيد أو أي تصريح».



كلام السفير جاء على هامش افتتاح «الديوانية الديبلوماسية» في مقر السفارة، وهي الأولى من نوعها في الكويت، بحضور عدد كبير من القناصل والديبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى البلاد، بمشاركة نسائية الكبيرة ولافتة في هذه الفعالية. وفي تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح اول ديوانية ديبلوماسية في الكويت، قال السفير السعودي: «وفقنا باختيار الفكرة، بأن نجمع أعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الكويت لما هم في مرتبة نائب السفير وما دون، في هذه الديوانية الديبلوماسية»، مضيفا: «عادة السفراء هم الذين يزورون الديوانيات في الكويت أكثر من أعضاء البعثات، لذلك، خطرت لي فكرة بأن نجمع أعضاء السلك الديبلوماسي أو Junior Diplomats في ديوانية لهم، أطلقنا عليها تسمية (الديوانية الديبلوماسية)، وشهدنا ان الحضور كان جميلا وكثيفا جدا وهذه هي الخطوة الأولى، وستتكرر كل شهرين أو كل 3 أشهر، وقريبا سنفتح ديوانية السفارة للجميع».



وفيما يتعلق بديوانية المواطنين السعوديين المقيمين في الكويت (البيت السعودي المفتوح)، أوضح الأمير سلطان «أن هذه الديوانية تستقبل المواطنين فقط للتعرف على أعضاء البعثة».



وفيما يخص التأشيرات، أكد السفير السعودي، أن «التأشيرات لم تعد محصورة على العمرة فقط، والآن سمحت المملكة بالتأشيرة السياحية عن طريق المواقع الالكترونية وهي تصدر مباشرة، وخلال 10 دقائق كحد أقصى، من دون الحاجة للحضور أو مراجعة السفارة، ويصبح بإمكان السائح الذهاب الى المملكة والتنقل بكل حرية وفي أي مكان من دون قيود او شروط، ويؤدي مناسك العمرة بكل أريحية».