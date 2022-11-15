صرح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء للعمل الإنساني د.بدر الحتيتة بأن الجمعية أطلقت عددا من المشاريع الخيرية المتنوعة داخل وخارج الكويت، وذلك انطلاقا من رؤية الجمعية التي تعنى بالتنمية المجتمعية، وتطوير المجتمعات الفقيرة.



وفيما يتعلق بأهم المشاريع التي تنفذها جمعية عطاء داخل الكويت، قال الحتيتة إن أول هذه المشاريع هو مساعدة الأسر المتعففة، وهذا المشروع تجوز فيه الزكاة. وكذلك نقوم بكفالة حلقات القرآن الكريم والتي نهدف من خلالها إلى تخريج جيل حافظ ومتقن للقرآن الكريم ومتخلق بأخلاقه، وأضاف أن الجمعية لديها عدد من المشاريع الاجتماعية ومنها: رعاية الأيتام، وطلبة العلم، والأسر المتعففة، والدعاة، والمعلمين. وحول طرق التواصل مع جمعية عطاء للعمل الإنساني قال: يمكن للمحسنين الاطلاع على كل مشاريع الجمعية من خلال زيارة الموقع الالكتروني ataa.org.kw أو الاتصال على رقم 69640040 وكذلك حسابات الجمعية على مواقع التواصل.