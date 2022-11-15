العنزي: المعرض يأتي بحلة جديدة بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا

التغيير من ناحية الشكل يأتي برؤية بصرية جميلة وتصاميم مميزة للأجنحة

ركزنا على قبول أكبر عدد من دور النشر لتشارك أكثر من 50 داراً جديدة لأول مرة

عدد الكتب المدخلة في الفهرس الإلكتروني للمعرض بلغ 230 ألف عنوان

هناك ما يقارب 28 ألف عنوان جديد منها 5400 خاصة بالطفل



أعلن مدير إدارة معارض الكتاب بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومدير معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45 سعد العنزي أن المعرض سينطلق غدا الأربعاء بمشاركة 29 دولة عربية وأجنبية ومشاركة 404 دور نشر بشكل مباشر و117 مشاركة أخرى عن طريق توكيل.



وقال العنزي في مؤتمر صحافي بمقر المجلس أمس إن المعرض يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ويأتي بحلة جديدة بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا.



وأضاف ان المعرض يختلف هذا العام من ناحتي الشكل والمضمون، فمن ناحية الشكل يأتي برؤية بصرية جميلة وتصاميم مميزة للأجنحة، أما من ناحية المضمون فقد ركزت إدارة المعرض على قبول أكبر عدد ممكن من دور النشر لتشارك به أكثر من 50 دار نشر جديدة لأول مرة.



وأوضح أن المعرض تشارك فيه 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية إضافة إلى مشاركة 404 دور نشر بشكل مباشر و117 مشاركة أخرى عن طريق توكيل لدور نشر مشاركة في المعرض.



وبين أن عدد الكتب المدخلة في الفهرس الإلكتروني للمعرض بلغ 230 ألف عنوان وقد تشارك عناوين أكثر من الرقم المدرج، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب 28 ألف عنوان جديد منها 5400 عنوان جديد خاص بالطفل.



ولفت إلى أن إدارة المعرض اختارت جمهورية إيطاليا كضيف شرف في مبادرة للانفتاح على دول الاتحاد الأوروبي والتواصل معها ثقافيا وحضاريا وعلميا وأدبيا، مؤكدا المكانة التاريخية لجمهورية إيطاليا في الثقافة والأدب والحضارات.



وأشار إلى مبادرة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري في دعم قطاع الثقافة وقطاع النشر بشكل خاص من خلال إعطاء الفرصة لإشراك أكبر قدر من دور النشر من خلال إعفاء كافة المشاركين من رسوم الاشتراك هذا العام.



وأفاد العنزي بأن المعرض ستتخلله مئات من حفلات توقيع الكتب لمشاركين كتّاب من الكويت وخارجها، بالإضافة للعديد من الأنشطة الثقافية وأنشطة الطفل وغيرها، وذلك بالتعاون مع أندية القراءة الأدبية وبعض منظمات المجتمع المدني.



وأشار إلى مشاركة 40 وزارة وهيئة حكومية في المعرض وما يقارب 16 جمعية نفع عام، مبينا أن وزارة الإعلام ستقوم بإبراز المعرض من خلال بث يومي مباشر ولقاءات مع الجمهور والضيوف، كما سيكون هناك تعاون مع وزارة التربية في تنظيم رحلات للمدارس والجامعات والمعاهد.



بدورها، قالت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس عائشة المحمود خلال المؤتمر إن المعرض يصاحبه نشاط ثقافي حافل ومتنوع يثري المعرض بمحتواه وعدد من الأنشطة.



وأضافت المحمود ان الهدف من وراء هذا النشاط هو توفير منصات لجمهور المبدعين والكتاب الكويتيين بشكل خاص لتقديم إبداعاتهم وعرض صورة جامعة للمجتمع الثقافي مع التركيز على الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية من خلال توفير المنصات لهم بوصفهم احد المتميزين في مجالاتهم.



وأشارت إلى العديد من الفعاليات التي سيتم تقديمها من قبل ضيف الشرف جمهورية إيطاليا والتي تترجم الثقافة الإيطالية في برنامج مصاحب وموجه للأطفال والكبار.



وبينت أن هناك أنشطة خاصة للطفل من خلال جناح ثقافة الطفل والذي يأتي بتصميم ومحتوى مميز إلى جانب تقديم أنشطة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ولأول مرة.



وذكرت أن استضافة العديد من الكتّاب والأسماء الكبرى في المجال الثقافي من الكويت وخارجها منها الكاتبة المصرية ريم بسيوني والكاتب الليبي إبراهيم الكوني.



ويعتبر معرض الكويت الدولي للكتاب أحد المعارض العربية المهمة، ويعد ثاني أقدم المعارض العربية للكتاب، إذ انطلق في الأول من نوفمبر عام 1975 ويحرص الناشرون العرب على المشاركة فيه.



كما يعد المعرض محطة للقاء بالقراء الكويتيين والمقيمين من النخب المثقفة والتي تحرص على اقتناء كل جديد من الإصدارات المحلية والعربية والأجنبية المتوافرة في المعرض.



وتحرص الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على خلق جو من الإثراء الأدبي والثقافي والمعرفي بين الناشر والقارئ، إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية لصناعة الكتاب محليا وعربيا.