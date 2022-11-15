يشارك مكتب الشهيد في معرض الكويت الدولي للكتاب الخامس والأربعين المقرر افتتاحه صباح غد الأربعاء في صالة رقم 7 بأرض المعارض في مشرف.



وقال مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان إن المكتب سيشارك تحت شعار «الكويت هي الوجود الثابت»، وذلك بمجموعة من الإصدارات والبرامج التي تستعرض الرعايات التي يقدمها المكتب لذوي الشهداء والأنشطة المختلفة من خلال إعداد مجموعة من الفقرات والبرامج الخاصة برواد المعرض طوال أيام إقامته.



وأشار العوفان إلى أن جناح المكتب سيقيم مسابقات للزوار، بالإضافة إلى عرض لصور شهداء الكويت الأبرار وأعمالهم البطولية من خلال شاشات إلكترونية، كما سيتم عرض لمجلة «الهوية» العدد 101 إلكترونيا، وذلك للمرة الأولى.



وأوضح أن جناح المكتب سيستقبل زواره طوال فترة إقامة المعرض من 16 إلى 26 الجاري، وذلك على فترتين الصباحية من الساعة 9 إلى 1 ظهرا ومن 4 إلى 10 مساء، بالإضافة إلى استعراض لمجسم لبيت «شهداء القرين» بتقنية نظارة الواقع الافتراضي، كما أن هناك هدايا رمزية للأطفال وطلاب المدارس من زوار الجناح.