أعلنت وزارة الداخلية انه سيتم تسليم الجواز الإلكتروني للمواطنين عبر أجهزة الخدمة الذاتية في منطقة الضجيج ومراكز الهوية الوطنية بجميع المحافظات اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك استكمالا للمنظومة الخاصة بتجديد الجواز الإلكتروني (أونلاين).



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي إن تجديد جواز السفر الإلكتروني (أونلاين) عبر موقع الوزارة متاح لجميع المراحل العمرية التي تخطت 21 عاما، داعية الذين لم يبلغوا الـ 21 عاما إلى مراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في منطقة الضجيج أو أي من مراكز الهوية الوطنية في المحافظات الـ 6 مع ولي الأمر».



وأوضحت أن الإدارة العامة للجنسية في منطقة الضجيج ومراكز الهوية الوطنية في جميع المحافظات تستقبل المواطنين من الساعة 8 صباحا حتى 1.30 ظهرا وفي الفترة المسائية من الساعة 3 عصرا حتى 7 مساء في مركزي الشامية وجابر العلي.



وأكــدت حرص القيـــادات العليــا في وزارة الداخليـــة على دقـــة الإنجاز وسرعــة الأداء مــــن خلال نقلة تكنولوجيـــة تهــــدف إلى توفيـــر الوقـــت والجهــــد على المراجعــــين.