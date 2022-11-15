ترأس وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي الفريق أنور البرجس، وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات المشرف العام على التمرين المشترك اللواء جمال الصايغ، وقادة القيادة التنسيقية، بمقر وزارة الداخلية في منطقة صبحان، الاجتماع التحضيري الاول للقيادة التنسيقية من أجل بحث الاستعدادات والوقوف على جاهزية القطاعات المشاركة في تمرين تعاون (1/2023)، المشترك بين المؤسسات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام والجهات المدنية الأخرى، والذي يقام في تاريخ 5/2/2023 بميدان الإديرع.



وفي بداية الاجتماع نقل الفريق البرجس إلى الحضور تحيات وتقدير النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المشرف العام على القيادة التنسيقية الشيخ طلال الخالد، وحرصه على متابعة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالتمرين المشترك، وتوجيهات بضرورة اكتساب الخبرات والمعلومات التي تساهم في نجاح التمرين لتحقيق الهدف المنشود.



واستمع الى شرح حول الاستعدادات والتجهيزات للقوات المشاركة في التمرين قدمه مدير التدريب بالقيادة التنسيقية العميد مشعل النهام.



وأكد وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية ان التمارين المشتركة تعمل على توحيد المفاهيم بين القوات المشاركة ورفع كفاءة الأفراد لتنفيذ حالات الاستعداد والجاهزية الأمنية وفقا للحالات الطارئة.



وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي الفريق انور البرجس بضرورة تكثيف التمارين بين الجهات العسكرية والمدنية المشاركة وتعزيز التعاون المشترك بينها في إدارة المواقف الأمنية، للقيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.