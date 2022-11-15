مصيبته كبيرة، فقد خسر سام بنكمان فرايد مؤسس منصة FTX، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، 15 مليار دولار من ثروته بين ليله وضحاها، وذلك وسط إعلان الشركة أنها ستقدم طلبا للإفلاس.



ووسط هذه الفترة العصيبة، أصيب المستثمرون بصدمة كبيرة، مؤكدين أن نظام التشفير البيئي بأكمله أضحى على حافة الهاوية، فقد كان الانهيار الدراماتيكي للشركة، والذي اشتد في الأيام القليلة الماضية، بمنزلة انهيار مذهل لما كان يعتقد أنه إحدى أكثر شركات التشفير استقرارا في العالم.



وكان بنكمان دعّام لمعظم مشاريع التشفير المتعثرة بما في ذلك BlockFi وVoyager Digital وCelsius، كما استثمر في شركة «روبين هوود ماركتس»، مما أثار التكهنات بأنه سيتولى زمام الأمور في تطبيق التداول.



وقال العام الماضي إنه بمجرد أن تصبح شركته للعملات المشفرة FTX كبيرة بما يكفي، يمكن أن تبتلع CME Group أو غولدمان ساكس غروب.



لكن 3 أشخاص تعاملوا مع FTX ومديريها التنفيذيين وشركة التجارة المرتبطة بها Alameda Research، يقولون إن هذه الكارثة تختلف عن حالات فشل التشفير الأخرى.



وأوضحوا أن ما حدث مع الملياردير كانت عملية من شقين، الأول تبادل العملات المشفرة الكبير الذي يمكن للمستثمرين من خلاله تداول مجموعة من الرموز والمشتقات، والآخر شركة التجارة الكبيرة التي استفادت من إنشاء أسواق في العملات المشفرة والمشتقات.



كما شددوا على أن هذا لا يعني فقط مطابقة البائعين والمشترين، ولكن أيضا استخدام أموالهم الخاصة للتداول.



في حين أخبر مستثمر واثنان من المديرين التنفيذيين لدى بنكمان أن هناك تلاعبا حصل في السنوات الأخيرة، لافتين إلى خسارة مستثمرين أموالا بسببها، وخسائر بقيمة 150 مليون دولار طالت عديدا من متداولي العملات المشفرة.



يذكر أن سام بنكمان فرايد كان يعتبر قبل أسابيع فقط نسخة التشفير من أسطورة القطاع المالي John Pierpont Morgan، والذي أسس عملاق وول ستريت وأكبر بنك أميركي (جي بي مورغان)، إذ وضع البعض رهاناتهم عليهم من حيث حجم الثروة، ونجاحه في إنقاذ صناعة التشفير التي شهدت سلسلة انهيارات متتالية، إلا أنه خسر نحو 15 مليار دولار من ثروته في يوم واحد.



كما أعلنت منصته FTX، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، الجمعة، أنها ستقدم طلبا للإفلاس، مع تنحي رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد ليسطر بذلك سقوط أحد أقطاب العملات المشفرة الأكثر ثراء والأكثر نفوذا.



وأفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن بورصة العملات المشفرة FTX ستبدأ إجراءات الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، بينما استقال رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد.



وأعلنت FTX الجمعة الماضي أنها ستقدم ملفا بشأن الإفلاس، مع تنحي رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد في أعقاب فضيحة تداول أثارت استفسارات تنظيمية للشركة.



وكان الانهيار الدراماتيكي للشركة، والذي اشتد في الأيام القليلة الماضية، بمنزلة انهيار مذهل لما كان يعتقد أنه إحدى أكثر شركات التشفير استقرارا في العالم. بدلا من ذلك، هناك الآن مستثمرون غاضبون وعدد متزايد من الكيانات الحكومية تحاول تحديد ما حدث.



إلى ذلك، أطلقت وزارة العدل تحقيقات في FTX للنظر فيما إذا كانت بورصة العملات المشفرة المنهارة قد تجاوزت القواعد المتعلقة بحماية ودائع المستهلكين والعلاقات مع الشركات التابعة للتداول.



وقد استقال سام بانكمان فرايد الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة FTX من منصبه، وتم تعيين جون راي، وقالت FTX في بيان إن نحو 130 شركة تابعة إضافية بما في ذلك FTX US وAlameda Research بدأت أيضا عملية الإفلاس.