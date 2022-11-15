وجه النائب مهلهل المضف عدة أسئلة إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، نصت على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- البلاغات التي تلقتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما انتهت إليه الهيئة حولها؟



2- هل يوجد أي بلاغات عن الإدارة قدمت إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأحيلت إلى النيابة العامة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان عددها، وما الذي انتهت إليه النيابة العامة بعد التحقيق فيها.



ويرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- بيان بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل للحد من زيادة جرائم الاعتداء على المال العام وبيان دور الوزارة في التصدي لمثل هذه الجرائم خلال الفترة من تاريخ 1 أبريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2021؟



2- ما الآلية التي تتبعها الوزارة في استرداد الأموال العامة المستولى عليها؟



3- كم قيمة الأموال المستولى عليها والمستحقة للكويت (محليا ودوليا)؟



4- كم قيمة المبالغ المستردة فعليا من تلك الأموال من تاريخ 1 أبريل 2010 حتى تاريخ 1 ديسمبر 2021؟



لما كانت مهمة المستشار أو الاستشاري تستند إلى ضرورة توافر إمكانات علمية وعملية تمكنه من توقع المشكلات ووضع الحلول لها وتقديم النماذج الاسترشادية لأصحاب القرار بما يستتبع ذلك من مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار في اختيار المستشارين، ونظرا لما أثير من علامات استفهام حول آليات تعيين المستشارين لدى وزراء وجهات حكومية.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد المستشارين التابعين لكم؟ وما تاريخ تعيينهم؟ وكم إجمالي المبالغ التي يتقاضونها شهريا؟ مع بيان عدد الكويتيين منهم وغير الكويتيين.



2- كم عدد المستشارين التابعين للجهات التي تقع تحت إشرافكم وفي مكاتب قيادييها؟ وكم إجمالي المبالغ التي يتقاضونها شهريا، مع بيان عدد الكويتيين منهم وغير الكويتيين.



3- هل تلقيتم قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتعيين (5) مستشارين فقط لكل وزير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل تم الالتزام به؟



4- في ضوء التوجهات الحكومية لترشيد الإنفاق، هل اتخذ أي قرار بتقليص أعداد المستشارين لدى الوزير أو الجهات التابعة له؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟



5- ما المعايير التي يتم على أساسها اختيار مستشاري الوزير وتحديد رواتبهم أو مكافآتهم؟



6- هل أخذت الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية على تعيين المستشارين المستعان بخدماتهم؟



ويرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد أحكام الإعدام النهائية الصادرة من محكمة التمييز ولم تنفذ؟ وما أسباب الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام؟ وما آخر تاريخ نفذ فيه حكم الإعدام؟



2- كشف مفصل يبين تواريخ صدور هذه الأحكام والتهمة وسبب عدم تنفيذ الحكم.



3- كم عدد الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية والتي لم تنفذها الجهات الإدارية؟ وما أسباب عدم تنفيذ كل حكم؟



4- كم عدد الأحكام النهائية المتعلقة بالأموال العامة؟ وكم حكم نفذ منها مشمولا بمصادرة الأموال أو استرجاع مبالغ؟ مع بيان القيمة المالية لكل منها تفصيلا ومقدار ما حصل من تلك المبالغ.