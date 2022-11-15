وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، نص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بجميع عقود/ أوامر الشراء الصادرة من قطاع الشؤون المالية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وأسماء الشركات التي حصلت عليها وذلك خلال الفترة من 2021/3/31 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- صورة ضوئية عن عقود/ أوامر الشراء المذكورة أعلاه في الوزارة، وذلك خلال الفترة من2021/3/31 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3- صورة ضوئية عن شهادات الفحص والتدقيق والفواتير وتاريخ صرفها الخاصة بالعقود/ أوامر الشراء المذكورة أعلاه.



4- هل توجد صلة قرابة لأحد الشركاء أو المفوضين في الشركات الحائزة العقود/ أوامر الشراء المذكورة أعلاه مع قيادي من الدرجة الأولى في الوزارة حيث إنه مفوض بالتوقيع عن هذه الشركات بموجب كتاب رسمي صادر عن غرفة التجارة والصناعة؟ وهل حصلت الشركة على العقد/ أمر الشراء خاص بقطاع يعمل فيه هذا القيادي؟



5- هل لدى قطاع الشؤون المالية ولجنة الشراء الموافقة على أوامر الشراء أعلاه علم مسبق بأن العقود/ أوامر الشراء أعلاه لقريب من الدرجة الأولى لقيادي في الوزارة وحصل على أوامر الشراء في القطاع نفسه الذي يعمل فيه قريبه؟



6- صورة ضوئية من البند المالي المخصص لجميع عقود/ أوامر الشراء المذكورة في البند رقم (2).



7- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي والتدرج الوظيفي لجميع الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارة.