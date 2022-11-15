

بمناسبة قرب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر الشقيقة في 20 الجاري، فإن الكويت تعرب عن وقوفها ومساندتها ودعمها لدولة قطر الشقيقة في استضافتها لهذا التجمع الرياضي العالمي الكبير. كما انها تضع كل إمكانياتها لإنجاح هذا الحدث العالمي باعتباره أول مونديال يقام بالمنطقة والعالم العربي، كما أشادت الكويت بالاستعدادات والترتيبات والجهود المتميزة التي قامت بها دولة قطر الشقيقة لإنجاح هذا الحدث الكبير.



سائلين المولى عز وجل لدولة قطر الشقيقة كل التوفيق والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.