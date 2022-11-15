منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زوجة حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف، ميدني قديروفا، اللقب الفخري «الأم البطلة».



كذلك حصلت أولغا ديختيارينكو على نفس اللقب، الذي يمنح للمرأة التي تحمل الجنسية الروسية وأنجبت وربت عشرة أطفال أو أكثر في روسيا، وفقا للمرسوم الذي وقع عليه الرئيس الروسي في أغسطس الماضي.

حيث يحق لحامل ذلك اللقب الفخري الحصول على مليون روبل (16.5 ألف دولار أميركي). كما يعامل هذا اللقب على قدم المساواة مع «بطل روسيا» و«بطل العمل»، وما يترتب عليهما من امتيازات وحقوق، وفق موقع «روسيا اليوم».

وقد تعرف رمضان قديروف على زوجته منذ أيام الدراسة في المدرسة، حيث ولدا في نفس القرية التي تحمل اسم «أحمد يورت»، ولديهم الآن 11 ولدا (4 بنين و7 بنات)، وطفلان بالتبني.