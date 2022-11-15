أوصت لجنة محافظة العاصمة خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على إعادة تخصيص الجزء المستقطع من شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الثقافي لصالح البلدية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.



وقال العبدالجادر إن اللجنة وافقت على طلب البلدية قطاع المشاريع تخصيص موقع للمطاعم ومقاه من دون شيشة في منطقة أسواق الري، لافتا الى أن اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقا بمنطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة (ج) كمركز مراقبة لها.



وأضاف أن اللجنة رفضت طلب وزارة الأوقاف زحزحة مواقف وتخصيص موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن لمسجد خليل الصالح بمنطقة الدوحة السكنية قطعة 1، ووافقت على طلب وزارة الاوقاف تخصيص موقع لإقامة مصلى ومواقف سيارات بمنطقة الشويخ الصناعية بجانب دوار شهرزاد، ووافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة الدعية قطعة 3، وأبقت على جدول أعمالها المبادرة الخاصة بتجميل مدينة الكويت، وذلك لدعوة المبادرين لتقديم عرض مرئي، وأحالت طلب امتداد شارع باسم ثنيان ثنيان الغانم إلى الجهاز التنفيذي. وذكـــــر أن اللجنة أبقت علــــى جدول أعمالها طلب الأمــــانة العامة لمجلس الوزراء بـــشأن موقع بديل لقسائم شـــــرق الصناعية.