قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي سؤالا بشأن الموقف التنفيذي الحالي لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها في منطقة كبد. وقالت الفارسي في سؤالها: نظرا للأهمية الجوهرية لتوحيد الجهود للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة وفقا للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية في الكويت، ولاحتياج البلاد لمرافق معالجة النفايات الصلبة صديقة للبيئة بما يتناسب مع الكمية الهائلة من النفايات الناتجة عن الزيادة السكانية. وبناء على ما سبق أتوجه بالأسئلة التالية:



٭ ما الموقف التنفيذي الحالي لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها في منطقة كبد؟



٭ هل تم عمل دراسة جدوى لمشروع معالجة النفايات الصلبة في كبد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الدراسة.



٭ هل تم وضع خطة للتعامل مع مردم الجهراء «خطة لتعافي الأرض» في حال البدء في معالجة النفايات البلدية الصلبة في كبد؟



٭ هل تم البدء في مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها في كبد؟



اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بالجدول الزمني الخاص بأعمال التنفيذ.



٭ ما سبب عدم ترسية المشروع حتى الآن مع العلم أنه قد تم طرحه؟