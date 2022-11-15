محمد الدشيش



قامت الفرق الميدانية في بلدية حولي أمس بجولة ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص للوقوف على مدى الالتزام باللوائح والقوانين البلدية الخاصة بذلك.

وعلى هامش الجولة، قال مدير إدارة السلامة ببلدية محافظة حولي م.حميدي المطيري ان دور الإدارة كبير ومتشعب، وقمنا بجولة في السكن الخاص وأشكر وسائل الإعلام لاهتمامها بإيصال المعلومة للمواطنين والمقيمين، مشددا على ضرورة إصدار رخصة تشييد وترميم وسلامة.

وأضاف المطيري: لابد ان يؤكد المالك على مقاول البناء بإصدار هذه الرخصة والبلدية إتاحتها إلكترونيا وخلال فترة وجيزة، ومن ناحية أخرى يجب توفير حاوية عند مواقع السكن الخاص، ولابد من المالك ان يكتب بندا في العقد يؤكد وجودها لوضع الأنقاض أولا بأول، مشيرا إلى ان البلدية جادة في هذا الأمر، وفي حال عدم الالتزام تتبعها مخالفة جسيمة.

وبشأن سلامة العاملين في الموقع، لفت الى ان المالك يجب عليه كتابة بند في العقد بخصوص التأمين على العمال ولسلامة المارة يستلزم توفير سور على موقع العمل، مضيفا ان هذه الأمور ندقق عليها أولا بأول في جولتنا اليومية والموظفون متعاونون مع المالك والمقاول ولا نعطي مخالفة مباشرة وإذا لم يكن هناك التزام تكون مخالفة جسيمة والعقوبة شديدة، ونرجو من المواطنين والمقاولين التعاون معنا في هذا الأمر ومكاتبنا مفتوحة للجميع.