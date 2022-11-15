أعلنت البلدية عن فتح باب حجز المخيمات الربيعة في 34 موقعا تم تحديدها لهذا الموسم الذي يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 15 مارس المقبل موزعة على محافظتي الجهراء والأحمدي، حيث تشمل المنطقة الشمالية 18 موقعا والجنوبية 16 موقعا وذلك وفقا للاشتراطات والضوابط، وإطلاق حملتها التوعوية للحفاظ على نظافة البر تحت شعار «حلاة البر نظيف». وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري في تصريح صحافي إن البلدية أنهت كل الاستعدادات الخاصة بموسم التخييم الربيعي، ووضعت عددا من الاشتراطات والضوابط لترخيص المخيمات تضمنت عدم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة وعلى أن تتم إقامة الخدمات العامة قريبة من مواقع التخييم، فضلا عن الآلية المتبعة لحجز موقع المخيم عبر الرابط https://camp.baladia.gov.kw في الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية.



ولفت المطيري إلى ان الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي للأفراد هي أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد، فضلا عن أن المساحة المحددة لكل ترخيص بحد أقصى 1000 متر، وأن يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 دينارا لا يتم استردادها، وسداد مبلغ 100 دينار كتأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم، على ان يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة.



وذكر أن الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي للهيئات أو الشركات هي أن يسمح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمها بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز 5000م2 ويتم الترخيص من قبل فرع البلدية بالمحافظة التابع لها المخيم، مشددا على التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها.



ودعا الى الالتزام بترك مسافة بين كل مخيم وآخر قدرها 100م، مؤكدا انه لا يجوز التعديل على الموقع السابق اختياره، حيث ان التعديل سيترتب عليه إلغاء الترخيص، ولا يتم تحويل مبلغ التأمين على الترخيص الجديد كما لا يجوز استرداد مبلغ الرسوم، مطالبا بالالتزام بحدود الموقع طبقا للإحداثيات الموضحة بالترخيص الالكتروني ووضع الترخيص بمكان ظاهر على الواجهة الرئيسية بمدخل المخيم مع عدم تأجير المخيم واستخدام الألعاب النارية داخله.