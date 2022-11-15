بيروت ـ داود رمال



أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معبرا عن تضامنه معه ومع الشعب التركي بعد الانفجار الذي وقع في مدينة اسطنبول.

وقال ميقاتي: «انفجار اسطنبول عمل اجرامي مدان، ولكننا على ثقة ان تركيا ستبقى اقوى من المحن، بعزم قيادتها وتضامن شعبها».



كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع تقسيم في مدينة اسطنبول وأدى لسقوط عدد كبير من الشهداء الأبرياء وإصابة العديد من الجرحى. وأكدت تضامنها الكامل مع تركيا في هذه الظروف الأليمة.



وأدانت الوزارة ايضا، القصف الاسرائيلي لمطار الشعيرات في سورية، والذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتسبب بأضرار مادية، وتبدي كامل تضامنها في هذا الإطار مع الجمهورية العربية السورية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، وخرقا لسيادة لبنان من خلال انتهاك مجاله الجوي من الطائرات الحربية الاسرائيلية لتنفيذ هجومها، وتهديدا مباشرا لسلامة الملاحة المدنية في الاجواء اللبنانية، وللسلم والأمن الدوليين، محتفظة بحق تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة في نيويورك فور توافر كل المعطيات الأمنية.



وأعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد للتفجير الإرهابي، وقال «ان الذي قام بهذا العمل الإرهابي الجبان، وفي هذه المنطقة بالذات التي تعج بالكثير من المواطنين والزائرين، تقصد ضرب تألق تركيا وزعزعة الثقة بتطورها المستمر، وباستقرارها كدولة حديثة، وهو عمل مستنكر ومرفوض ومدان.

وبإذن الله فإن هذا العمل الإجرامي لن ينال من عزيمة الشعب التركي الصديق وإصراره على متابعة مسيرته النهضوية».



وغرد النائب اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «الاعتداء الإرهابي في إسطنبول مدان ومستنكر، فالعنف لغة مرفوضة وهو جريمة تمارس في حق الأبرياء، وتستهدف زعزعة الاستقرار. كل التضامن مع تركيا في مواجهة الإرهاب».